Швейцарская Octapharma хочет создать в Беларуси производство лекарств из плазмы крови человека

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская фармацевтическая компания Octapharma хочет создать в Беларуси новое производство лекарственных средств из плазмы крови человека. Об этом шла речь сегодня на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с представителями фармацевтической компании Octapharma AG, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаю, что у компании есть определенные предложения. Мы готовы сегодня обсудить их, по возможности найти приемлемое решение и в кратчайшие сроки дать окончательный ответ", - сказал Александр Турчин.

Александр Турчин

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник

Акционер, член правления Octapharma AG Тобиас Маргерр в свою очередь отметил, что представители компании вчера посетили Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", где, по его оценке, созданы хорошие условия для ведения бизнеса. "Мы готовы строить необходимые мощности на этой площадке", - подчеркнул он.

Тобиас Маргерр

Компания Octapharma AG - производитель и поставщик препаратов, получаемых из плазмы крови человека. Штаб-квартира находится в Лахене (Швейцария). Основной вид деятельности AG - разработка, производство и реализация лекарственных препаратов на основе белков крови человека для таких областей медицины, как гематология (нарушения свертывания крови), иммунотерапия (иммунные нарушения), интенсивная терапия и реанимация.

Сейчас Octapharma AG - это группа компаний, объединяющая шесть предприятий в Австрии, Франции, Германии, Швеции и Мексике. Компания владеет 54 донорскими центрами (45 центров в США и 9 центров в Германии), а также 37 дочерними компаниями и представительствами. Штат компании Octapharma AG насчитывает 4 тыс. сотрудников, ее продукция продается более чем в 80 странах.-0-

Фото Андрея Покумейко