Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью

22 апреля, Урумчи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У Беларуси и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая имеются большие перспективы экономического взаимодействия в реализации инициативы "Один пояс и один путь". Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянного комитета Компартии Синьцзян-Уйгурского автономного района, заместитель председателя народного правительства СУАР Еркен Тунияз.

Он обратил внимание, что белорусско-китайское сотрудничество приобретает все большие масштабы. Для СУАР представляет особенный интерес взаимодействие с Беларусью в сельском хозяйстве, науке и технике, туризме, образовании.

Еркен Тунияз отметил, что важны прямые контакты между предприятиями и компаниями двух стран. Их налаживанию способствует в том числе участие белорусской стороны в международных выставках на территории СУАР. "Имеется большой потенциал, чтобы наши связи становились еще более устойчивыми", - сказал он.

Ожидается, что на предстоящем в Пекине Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" будут озвучены важные направления дальнейшего продвижения инициативы, активной участницей которой является Беларусь.

Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из ключевых узлов "Одного пояса и одного пути". Этот стремительно развивающийся регион, который расположен в приграничной части КНР, призван стать своего рода воротами открытости и экономического сотрудничества с зарубежными государствами в рамках "Одного пояса и одного пути".

Китай подписал 173 документа о сотрудничестве в рамках инициативы с 125 государствами, в том числе Беларусью, и 29 международными организациями.-0-