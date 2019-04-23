Синьцзянская компания по выпуску пленки не исключает возможности закупок сырья в Беларуси

23 апреля, Урумчи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Синьцзянская научно-техническая компания "Ривал" по выпуску пленки не исключает возможности закупок сырья в Беларуси. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Шэнжун Лю.

В настоящее время сырье для производства пленки, которая масштабно используется в сельском хозяйстве, китайская компания закупает за рубежом. По словам Шэнжун Лю, Беларусь могла бы стать новой страной, с которой компания "Ривал" установит сотрудничество по импорту сырья, особенно с учетом общей инициативы "Один пояс и один путь".

Как рассказал Шэнжун Лю, компания была создана в 2013 году с использованием производственных линий из Германии, в настоящее время ее ежедневная мощность составляет около 500 т продукции. Около 80% выпускаемой продукции экспортируется в страны Европы и Азии.

Возможности белорусско-китайского взаимодействия обсуждаются во время пресс-тура, который организован для средств массовой информации - участников Второго форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Форум пройдет в Пекине 25-27 апреля.-0-