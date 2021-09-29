29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия изучит опыт строительства молочно-товарных ферм в Беларуси, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые представлена на международной промышленной выставке Rebuild Syria, которая открылась в Дамаске сегодня. В экспозиции принимают участие пять предприятий, демонстрирующих товары и услуги, востребованные в проектах по восстановлению инфраструктуры и экономики Сирии, - МТЗ, МАЗ, ММЗ, Брестский электротехнический завод, "ЕАА-Спецстрой".

В преддверии выставки члены белорусской делегации провели ряд встреч с представителями деловых кругов Сирии. В частности, в ходе встречи с вице-президентом Федерации ТПП Сирии Лабибом аль-Эхваном стороны обсудили сотрудничество в сфере водоочистных установок, строительных работ на территории Сирии, поставок сельхозоборудования. Делегация Беларуси получила приглашение посетить город Хомс и индустриальную зону Хасия, где предлагается также провести презентацию отечественной продукции. В свою очередь белорусская сторона пригласила вице-президента Федерации ТПП Сирии и представителей аграрной сферы посетить Беларусь для изучения опыта строительства молочно-товарных ферм в Минской области.

Итогом встречи с председателем торгово-промышленной палаты города Хомс Риадом Хамадом стала договоренность о регулярном проведении тематических бизнес-семинаров поочередно на территории двух стран. Были обозначены перспективные направления продвижения экспорта белорусских товаров и услуг в Сирии.

Сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, экспорт сирийской сельхозпродукции (фруктов, овощей) в Беларусь, экспорт белорусской сельхозтехники в Сирию, сотрудничество в области селекции в животноводстве и создания молочно-товарных ферм обсудили на встрече с президентом Федерации ТПП Сирии по сельскому хозяйству Мохаммедом аль-Кехто.

На встрече с депутатом, президентом ТПП Дамасского региона Сирии Осамой Мустафой обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в сфере торговли. В ней приняли участие представители бизнеса данного региона - компании из сферы строительства, текстиля и одежды, продуктов питания.

Также состоялась встреча с членами Сирийско-белорусского делового совета во главе с Энаятом Аллахом Хассоном и с послом Беларуси в Сирии Юрием Слукой.

Организатор экспозиции белорусских производителей Made in Belarus - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Сирии.

Rebuild Syria проводится в сирийской столице с 2015 года. В 2019 году в выставке приняли участие 389 компаний из 31 страны. Мероприятие посетили более 40 тыс. человек.

Выставка включает в себя широкий спектр тематических разделов: "Технологии строительства и строительные материалы", "Отделочные и декоративные изделия", "Кухни, ванные комнаты, сантехника, технологии водоснабжения", "Кондиционирование, отопление, освещение, электрогенерация и электротехника", "Нефть и газ", "Экология и управление инфраструктурой", "Страхование и банковское дело", "Cистемы связи", "Информационные технологии и программное обеспечение", "Продукты питания и напитки".-0-