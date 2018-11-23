Систему учета техобслуживания сельхозтехники планируется внедрить в Беларуси в 2019 году

23 ноября, Клецкий район /Корр. БЕЛТА/. Систему учета технического обслуживания сложной сельскохозяйственной техники планируется внедрить в Беларуси в 2019 году, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система учета техобслуживания сельхозтехники уже испытана. Это небольшое электронное устройство - когда двигатель запускается, оно сразу фиксирует наработку, количество часов. Заводом-изготовителем регламентировано, через какое время нужно провести техническое обслуживание. С помощью электронного устройства мы определяем этот момент, обеспечиваем своевременное выполнение процедуры. Ставим задачу внедрить эту систему в 2019 году в агропромышленном комплексе, особенно на энергонасыщенных тракторах", - сказал Станислав Карпович.

Сегодня в Клецке проходит республиканский семинар-совещание по подготовке сельскохозяйственной техники к проведению полевых работ 2019 года. Участники семинара-совещания ознакомились с производственной базой ОАО "Клецкий райагросервис" и выставкой новой сельхозтехники, посетили ОАО "Кухчицы" (Клецкий район) и ОАО "Грицкевичи" (Несвижский район). Темами обсуждения на пленарном заседании стали итоги выполнения плана ремонта сельскохозтехники в 2017/2018 годах и задачи на 2019 год, совершенствование работы по охране труда, транспортной и пожарной безопасности.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 15 ноября 2018 года №351, ремонт сельхозтехники, задействованной для проведения в Беларуси весенних полевых работ, завершат до 1 марта 2019 года. Ремонт и сезонное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, задействованной в проведении заготовки кормов, завершат до 1 мая 2019 года, в проведении уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых - до 1 июля 2019 года. Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов нужно до 15 декабря 2018 года внести предложения по финансированию ремонтных организаций, а также создать рабочие группы по изучению, анализу темпов подготовки машинно-тракторного парка к полевым работам 2019 года и оперативному решению вопросов.-0-