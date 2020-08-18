Слонимский завод "Альбертин" сможет экономить Br750 тыс. ежегодно за счет модульной котельной

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" сможет ежегодно экономить около Br750 тыс. за счет ввода в эксплуатацию модульной котельной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"На минувшей неделе в котельной предприятия установлены два новых котла производительностью по 16 т пара в час каждый. Коэффициент полезного действия новых котлов более высокий, чем на используемых ранее, - 93%. Наиболее оптимальная загрузка котлов позволит эффективнее использовать КПД установки, а также создать аварийный резерв порядка 70% от нагрузки в случае выхода из строя одного из котлов", - отметили в пресс-службе.

Новое котельное оборудование обеспечит снижение расхода топлива на отпуск тепловой энергии, а также энергозатрат на выпуск продукции и повышение энергетической безопасности работы ТЭЦ. Расчетный годовой экономический эффект от реализации мероприятия по внедрению модульной котельной составит около Br750 тыс.

ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси, начавшее свою историю в 1806 году. В настоящее время здесь функционирует несколько цехов: производства картона, производства бумаги, санитарно-гигиенических бумаг, а также ряд вспомогательных. Продукция завода реализуется в Беларуси, России, Украине, Литве, Латвии, Молдове, Армении, Польше, Германии. Доля экспортных поставок в объеме производимых товаров составляет более 50%.-0-