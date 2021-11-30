Смартфон вместо кассового аппарата. Белинвестбанк внедрил уникальную услугу

В последнее десятилетие высокотехнологичные гаджеты активно завоевывают финансовый мир. Сейчас никого не удивить бесконтактной оплатой с помощью смартфона, часов или браслета. Владельцы бизнеса не отстают, оборудуя свои точки продаж, в том числе мобильные, современными устройствами для приема безналичных платежей. Самое свежее решение на рынке ритейла – мобильный SoftPOS-эквайринг от Белинвестбанка. Он дает возможность принимать безналичные платежи с помощью смартфона c NFC-модулем. Никаких затрат на покупку банковского терминала! Как это работает, сколько стоит и где подключить услугу?

Мобильный SoftPOS-эквайринг от Белинвестбанка – новая услуга для владельцев бизнеса. Она позволяет использовать смартфон вместо POS-терминала для приема безналичных платежей. Технология дает возможность предпринимателям не только экономить на стоимости дополнительного оборудования, но и ускорить запуск эквайринга в торговых точках или обеспечить прием безналичной оплаты курьерами и при организации выездной торговли.

В чем преимущества для бизнеса?

· Экономно!

− Не нужно тратиться на покупку терминального оборудования и его обслуживание. Для проведения оплаты достаточно смартфона с NFC-модулем на Android версии 8.0 и выше.

− Не нужно покупать лицензию на приложение и платить за подписку. Для работы потребуется в Play Market скачать бесплатное приложения iKassaPay.

· Быстро! Подключение не займет много времени.

· Комфортно! Прием всех типов бесконтактной оплаты (карточки, смартфоны, кольца, браслеты, часы и т.д.).

· ЭкоЛогично! Покупатель получает электронный чек.

С услугой мобильный SoftPOS-эквайринг от Белинвестбанка можно принимать платежи и наличными. Для этого достаточно дополнительно установить приложение iKassa Smart.

Как это работает?

Покупатель прикладывает свою бесконтактную карту Visa или Mastercard к смартфону продавца, на котором установлено приложение ikassapay. Либо использует для расчета любой гаджет, который предоставляет такую возможность. После подтверждения транзакции чек выводится на экран смартфона. Далее продавец выбирает – либо распечатать чек, либо отправить на e-mail. Выбрав электронный вариант чека, покупатель должен сообщить адрес своей электронной почты продавцу.

Как подключить услугу?

Услугу SoftPOS-эквайринг Белинвестбанк предлагает совместно с партнером ООО “АймЛЭБ”. Для ее подключения необходимо:

1. Заключить договор с банком. Причем сделать это можно как в Интернет-банкинге, так и при личном обращении в офис банка. Организация выражает свое согласие на оказание услуги путем заявления о присоединении к договору о предоставлении услуг эквайринга в ОАО "Белинвестбанк". Комиссия за использование услуги составит 2,6 % от безналичного оборота. И больше со стороны банка никакой платы!!!

2. Заключить договор с ООО "АймЛЭБ". Подробную инструкцию по подключению можно посмотреть на сайте - ikassapay.by.

Подробнее об условиях эквайринга можно уточнить на сайте банка или в любом офисе Белинвестбанка.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете:

· по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;

· с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

· в системе "Интернет-банкинг"

· посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

· в мессенджерах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В официальных мессенджерах вы можете первыми узнавать новости банка, а также получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах в чат-боте. Для этого отсканируйте QR-код, перейдите в мессенджер, который вы предпочитаете.

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