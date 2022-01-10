Снопков: Беларусь останется наиболее выгодным логистическим хабом между Востоком и Западом

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сохранит и укрепит свою доминирующую позицию как наиболее удобного логистического хаба на пути товаров с запада на восток и обратно. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что в индустриальном парке "Великий камень" реализуется важнейший проект Gateway по строительству мультимодального логистического порта совместными усилиями компаний из 4 стран - Швейцарии, Германии, Китая и Беларуси. "Недавно свою готовность к участию в акционерном капитале подтвердили Китайские железные дороги. Это является для нас очень важным", - сказал Николай Снопков.

По его словам, реализация данного проекта обсуждалась в числе других вопросов сегодня в телефонном разговоре лидеров Беларуси и Китая, и Си Цзиньпин отметил данный проект как один из образцовых и перспективных.

"Несмотря на сложности в товарообороте через железную дорогу, через сухопутный путь, я думаю, что наша доминирующая позиция как логистического хаба, как наиболее короткого пути с запада на восток и с востока на запад будет сохраняться и преумножаться", - убежден первый вице-премьер.-0-