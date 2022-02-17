Снопков: среди регионов РФ Ленинградская область входит в топ-8 по товарообороту с Беларусью

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинградская область вошла в топ-8 партнеров Беларуси по товарообороту среди регионов России. Об этом сказал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время рабочей встречи с заместителем председателя правительства Ленинградской области - председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ленинградская область - надежный, проверенный временем партнер, который всегда открыто, оперативно, конструктивно отвечает на проблемы, интересы и совместные проекты. Данная область занимает восьмое место по объему товарооборота среди регионов Российской Федерации. Это далеко не предел. Думаю, мы этот показатель улучшим, чтобы наша республика и Ленинградская область развивались максимально быстро", - сказал Николай Снопков.

Первый вице-премьер рассказал об актуальных направлениях сотрудничества Беларуси и Ленинградской области. "Во-первых, это аграрный сектор. У нас схожая структура сельскохозяйственного производства. Есть очень хорошие резервы для углубления нашего взаимодействия в АПК", - акцентировал внимание он.

Как отметил Николай Снопков, в сфере поставок белорусской сельскохозяйственной техники удалось выйти на новый этап сотрудничества. "Сегодня наши машиностроительные предприятия готовы удовлетворить любой спрос ленинградских аграриев по энергонасыщенным тракторам, зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам, посевным и почвообрабатывающим агрегатам, - подчеркнул он. - В Гатчинском районе реализуется проект по созданию производства сельскохозяйственной и коммунальной техники "АМКОДОР", а также центра по ее обслуживанию".

По словам первого вице-премьера, именно взаимные инвестиции являются цементом торгово-экономического взаимодействия.

"Визитная карточка двустороннего сотрудничества - возведенные во многих российских регионах жилые кварталы, школы, больницы. Наши специалисты активно работают в Калужской, Смоленской, Ленинградской областях, - констатировал он. - Приоритетное внимание с нашей стороны уделяется реализации проекта по строительству школы на 825 мест в Ленинградской области. Уверен, вы будете довольны качеством, сроками и стоимостью объекта. Данную тему надо активно продолжать, в том числе и при участии белорусских дорожников в реализации инфраструктурных проектов".

Николай Снопков предложил приурочить следующее заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества к выставке "Белагро", которая в этом году пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

"Мы открыты и готовы рассмотреть любые предложения, направленные на активизацию двусторонних торгово-экономических отношений, взаимных инвестиций, создание совместных производств", - резюмировал он.-0-