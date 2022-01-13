Соглашение о безопасности не подпадающей под техрегламенты продукции вступило в силу в ЕАЭС

13 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о порядке обращения в Евразийском экономическим союзе продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции вступило в силу на территории союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Соглашение определяет порядок обращения в рамках союза продукции, не включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования, а также продукции, включенной в единый перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу техрегламенты ЕАЭС", - пояснили в ЕЭК.

Соглашение подписано 3 февраля 2020 года.-0-