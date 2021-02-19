Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев сегодня в Москве подписали межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах, в дальнейшем действие соглашения может быть продлено. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до портов РФ железнодорожным транспортом. Документом определены предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации. Российская сторона гарантирует также предоставление подвижного состава для перевозки белорусских нефтепродуктов.

После церемонии подписания Алексей Авраменко сообщил журналистам, что в последние дни велась плотная работа по выходу на подписание необходимых контрактов с грузооператорами. "Я очень рад, что нам удалось договориться и одновременно планируется подписание соответствующих коммерческих контрактов", - отметил он.

Как уточнили в российском Минтрансе, необходимые контракты между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования должны быть подписаны уже сегодня. Ожидается, что первые белорусские внешнеторговые грузы будут перевезены через российские морские порты уже в марте.

"Соглашение открывает новые возможности по открытию альтернативного маршрута поставки нефтепродуктов на экспорт", - резюмировал Алексей Авраменко.

Историческим событием назвал подписание соглашения министр транспорта России Виталий Савельев. По его словам, цена на услуги для белорусских поставщиков в российских портах ниже, чем она была при перевалке через порты стран Балтии. "Все российские хозяйствующие субъекты пошли на существенные скидки, исходя из объемов, предложенных белорусской стороной", - сказал глава Минтранса России.

"Мы считаем, что это соглашение было подписано к удовлетворению обеих сторон, и оно даст пользу и России, и Беларуси", - подытожил Виталий Савельев.

Кроме того, министры подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности. Оно позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между двумя государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автомобильных перевозках грузов.-0-

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