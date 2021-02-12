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12 февраля 2021, 10:58

Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах будет подписано 15 февраля

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия 15 февраля заключат соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут в Москве министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев, говорится в информации на сайте российского транспортного ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем", - отмечается в сообщении.

Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления. "Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов", - подчеркнули в российском Минтрансе.

Кроме того, министры подпишут соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности. Оно позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автомобильных перевозках грузов.-0-

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