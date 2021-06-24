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24 июня 2021, 18:18

Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб планируется подписать осенью

Фото eec.eaeunion.org
Фото eec.eaeunion.org

24 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок планируется подписать осенью текущего года. Об этом завил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на 36-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Объединенная коллегия рассмотрела подходы к контролю товаров, перемещаемых в рамках взаимной торговли в ЕАЭС, а также вопросы сотрудничества со Всемирной таможенной организацией.

"Мы в ЕЭК стремимся к тому, чтобы завершить работу над соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и представить его для подписания главам государств ЕАЭС осенью 2021 года, - подчеркнул Михаил Мясникович. - В связи с этим полагаем, что национальные операторы в максимально короткие сроки должны согласовать механизм формирования и применения тарифа на свои услуги, в том числе договориться об ориентировочной стоимости навигационной пломбы и услуг, связанных с отслеживанием перевозок. Нужен комплексный согласованный порядок взаиморасчетов".

Глава Коллегии ЕЭК подчеркнул важность вопросов таможенного сотрудничества для стран ЕАЭС и напомнил, что решения в этой сфере, как правило, имеют наднациональный характер.-0-

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