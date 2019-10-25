Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая вступило в силу

25 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем вступило в силу с 25 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Все стороны соглашения выполнили необходимые ратификационные процедуры", - подчеркнули в ЕЭК.

Документ был подписан 17 мая 2018 года. "Это важный этап, упорядочивающий всю структуру торгово-экономических отношений между государствами-членами ЕАЭС и КНР, - отметила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. - Соглашение создает качественную правовую базу нашего торгово-экономического взаимодействия по широкому кругу вопросов, среди которых таможенное сотрудничество, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, меры торговой защиты, вопросы электронной торговли, интеллектуальной собственности".

Не являясь преференциальным, то есть не предусматривая снижение пошлин, соглашение направлено на повышение уровня транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также развитие кооперационных связей. "В соглашении удалось достичь гораздо более высокого уровня транспарентности систем санитарных и фитосанитарных мер и технического регулирования Китая и союза по сравнению с имеющимся до этого. По сути, наши страны в этих сферах стали более открытыми и предсказуемыми друг для друга. В сфере таможенных процедур стороны договорились в том числе о выпуске товаров без необоснованных задержек, с обеспечением ускоренной таможенной очистки скоропортящихся товаров. В соглашении также зафиксированы существенные гарантии для экспортеров государств - членов ЕАЭС в отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности", - пояснила Вероника Никишина.

Кроме того, посредством соглашения между Беларусью, которая находится в процессе присоединения к Всемирной торговой организации, и Китаем устанавливаются правовые гарантии выполнения ключевых принципов ВТО.

Впервые в практике ЕАЭС в соглашение был также включен принципиально новый набор положений, цель которых - развитие отраслевого сотрудничества с Китаем по всем ключевым секторам экономики.-0-