Соглашение по визам с РФ будет подписано после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси - Румас

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о взаимном признании виз с Россией будет подписано после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам заседания Совета Министров Союзного государства в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию", - сказал Сергей Румас.

Как сообщалось, межправсоглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России. После вступления в силу документа иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы. Документ предполагает, что иностранцы, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы.-0-