Союзные парламентарии обсудят подготовку бюджета на 2021 год

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России рассмотрят ход подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2021 год. Этот вопрос будет обсуждаться 5 октября на заседании Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам, которое пройдет в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят вопрос о ходе подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2021 год, рассмотрят исполнение бюджета в 2020 году и отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2019 год", - проинформировали в пресс-службе.

Парламентское собрание уделяет особое внимание реализации союзных программ. "Постоянно на заседаниях комиссий рассматриваются вопросы, связанные с их исполнением, заслушиваются доклады представителей государственных заказчиков и исполнителей программ Союзного государства", - отметили в пресс-службе. На заседании представители Постоянного комитета Союзного государства и государственных заказчиков-координаторов союзных программ представят депутатам информацию о ходе их исполнения.-0-