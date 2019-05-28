Союзные парламентарии обсудят возможность оптимизации бюджетных расходов

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможность оптимизации бюджетных расходов Союзного государства будет обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам. Мероприятие пройдет 4 июня в Смоленске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрят вопросы о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2019 году и об организации работы по формированию проекта бюджета Союзного государства на 2020 год, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, планируется обсуждение вопроса о ходе проведения инвентаризации мероприятий Союзного государства и об оптимизации бюджетных расходов при формировании проекта союзного бюджета".

Также будет представлена информация о сотрудничестве Смоленской области с регионами Беларуси. "Планируется оценить текущее состояние взаимодействия и выявить существующие проблемы", - добавили в пресс-службе.

Помимо союзных парламентариев, к участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России, Министерства просвещения России, Министерства образования Беларуси, Министерства сельского хозяйства РФ, администрации Смоленской области и Оршанского районного исполнительного комитета.

В программе визита союзных парламентариев в Смоленск запланирована их встреча с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, а также посещение предприятий, тесно взаимодействующих с белорусскими партнерами.-0-