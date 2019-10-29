Союзные парламентарии: от сложившейся практики реализации совместных программ нужно уходить

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзные парламентарии считают, что от сложившейся практики реализации и финансирования мероприятий программ Союзного государства нужно уходить. Об этом сегодня журналистам заявила заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам Людмила Добрынина, передает корреспондент БЕЛТА.

Доходы бюджета Союзного государства на 2019 год планировались в сумме 7,2 млрд российских рублей, расходы - 6,3 млрд. В первом полугодии по доходам он исполнен на 100,2%, по расходам - на 86%. "Ниже 80% - исполнение в промышленности, строительстве, энергетике, военно-технической сфере, образовании, культуре и некоторых других областях", - отметила парламентарий. Она пояснила, что это связано с тем, что мероприятия в основном проводятся в III-IV кварталах. "Также несвоевременно проводится оплата выполненных работ. Оплата по тем, что произведены во втором квартале, проводится в третьем. Депутаты неоднократно отмечали, что от такой практики планирования, реализации и финансирования мероприятий надо уходить в дальнейшем", - подчеркнула Людмила Добрынина.

Сегодня в Минске состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам. Депутатам представлена информация о подготовке проекта бюджета Союзного государства на 2020 год. Обсуждалось выполнение союзных программ "Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других отраслей", "Развитие и совершенствование единой системы технического прикрытия железных дорог региона" и "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Беларуси и РФ".-0-