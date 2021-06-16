Союзные парламентарии отметили необходимость ускорить подготовку новых программ СГ

16 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России отметили необходимость ускорить подготовку новых программ Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате сессии союзного парламентского органа.

"Депутатам была представлена информация о ходе разработки новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства для включения в проект бюджета Союзного государства на 2022 год, - проинформировали в пресс-службе. - К настоящему времени в проект бюджета на 2022 год подлежат включению расходы на реализацию только трех программ, финансируемых в текущем году и переходящих на 2022 год. Концепции еще шести программ, которые ранее планировалось включить в расходную часть бюджета на следующий год, до настоящего времени не согласованы и, как следствие, не внесены на утверждение Совета Министров Союзного государства. Придавая первостепенное значение вопросам формирования проекта бюджета Союзного государства на 2022 год, Парламентское собрание выражает озабоченность ситуацией, связанной с наполнением расходной части бюджета - включением в нее новых научно-технологических и инновационных программ, реализация которых могла бы способствовать более эффективному достижению целей Союзного государства по созданию единого экономического пространства".

Парламентарии предложили ряд мер Совету Министров Союзного государства, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию с подготовкой программ и проектов Союзного государства для включения в проект бюджета Союзного государства на 2022 год. В частности, рекомендовано заслушать руководителей министерств и ведомств Беларуси и России, являющихся государственными заказчиками - разработчиками концепций и проектов программ, о причинах низкого качества их подготовки и предлагаемых мерах по скорейшей доработке и согласованию программ для утверждения. Предложено также рассмотреть вопрос об использовании интеллектуальной собственности, созданной в процессе реализации программ Союзного государства, и продолжить работу по совершенствованию порядка разработки и реализации программ Союзного государства с учетом предложений Парламентского собрания и контрольных органов Беларуси и России.

"Постоянному комитету Союзного государства депутаты рекомендовали проработать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами вопрос о разработке новых проектов Союзного государства, а также обеспечить постоянный контроль и анализ информации, вносимой государственными заказчиками программ и проектов Союзного государства в Автоматизированную систему учета федерального имущества. Кроме того, депутаты решили рассмотреть вопрос о работе комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства на сессии Парламентского собрания в рамках правительственного часа", - добавили в пресс-службе.-0-