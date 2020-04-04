Сообщения о значительном росте цен на лимоны, имбирь и чеснок поступили на телефонную линию МАРТ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения о значительном росте цен на лимоны, имбирь и чеснок поступили на телефонную линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Телефонная линия по вопросам наличия товаров и существенного роста цен работает в МАРТ с 2 апреля. В первый день ее работы в министерство поступило около 200 звонков, более 150 было принято на следующий день. "Основной проблемой, обозначенной гражданами, было подорожание лимонов, имбиря и чеснока. По представленной информации, рост цен на данные товары составил от 30% до 70% по различным торговым объектам", - рассказали в пресс-службе.

Отмечены случаи роста цен и на такие товары, как бытовая техника, маски, антисептики, среди продовольственных продуктов - на курицу, муку, хлеб, детское питание.

МАРТ в соответствии с компетенцией затребовал у импортеров и торговых сетей обоснование причин и документы, подтверждающие обоснованность роста цен на товары, вызвавшие наибольшее количество жалоб. Специалисты министерства проведут анализ запрошенной информации, по результатам которого будет дана оценка обоснованности роста цен. В случае выявления фактов необоснованного увеличения стоимости товаров будут приняты соответствующие меры.

"Благодарим граждан за активную позицию и ждем новых сообщений по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00", - добавили в МАРТ. Позвонив по телефону 8 (017) 327 61 21, можно сообщить о значительном росте цен, указав наименование и адрес торгового объекта.-0-