СООО "Белвест" планирует внедрить роботизированные комплексы раскроя кож в I квартале 2020 года

26 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. СООО "Белвест" планирует поставить на конвейер роботизированные программно-аппаратные комплексы раскроя и обработки кож в I квартале 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Юрий Суманеев.

Сейчас на производстве готовится инфраструктура для внедрения роботизированных комплексов, которые планируется запустить и обкатать в течение 2020 года с таким расчетом, чтобы в I квартале 2021-го обеспечить их выход на полную загрузку. Инновационность комплекса заключается в применении роботизированных технологий с уникальной оснасткой рабочих органов, технологий машинного зрения и самообучающихся автоматизированных систем управления. Применение инноваций позволит повысить качество раскроя и обработки кож, снизить издержки по комплектующим и материалам. Летом 2019 года этот проект СООО "Белвест" был одобрен экспертным советом Госкомитета по науке и технологиям Беларуси.

Внедрение программно-аппаратных комплексов даст возможность провести интенсификацию действующих производственных площадок предприятия для увеличения мощностей по выпуску обуви. Это является одним из основных обязательств компании при создании холдинга "Белвест". В целом планируемая перестройка производственных процессов в холдинге подразумевает повышение клиентоориентированности предприятия и в перспективе создание массового потока по сути единичных изделий, фактически индивидуальной обуви для каждого потребителя. "Это выглядит пока фантастикой, но именно таким нам видится вектор развития производства. Например, еще совсем недавно трудно было представить и роботов на обувном конвейере, а сегодня мы вплотную подошли к этому", - отметил Юрий Суманеев.

Кроме того, в холдинге будут развиваться удаленные производственные участки в Городке и Бешенковичах (Витебская область). Сохранится практика размещения давальческих заказов на выпуск комплектующих и заготовок на предприятиях Витебской, а также ряда других областей. Также прорабатываются возможности производственной кооперации с российскими компаниями.

"Сегодня мы ищем возможности сотрудничества с любыми производителями как внутри страны, так и за ее пределами. Главное условие - потенциальный партнер должен соответствовать философии нашего бренда, учитывать все гигиенические параметры, что можно сделать только при выверенном качестве комплектующих", - сказал Юрий Суманеев. Вдобавок продолжится взаимодействие по пошиву обуви с партнерами из Испании, Португалии, Италии. Так как сейчас стоят большие задачи по инвестированию внутри холдинга, "Белвест" решил не входить в капитал этих предприятий, которыми, по сути, удаленно управляет, отдавая туда разработки, поставляя материалы, размещая производственные заказы, а также управляя сбытом продукции, пояснил генеральный директор.

Участниками холдинга "Белвест" являются управляющая компания холдинга - ООО "Группа Белвест", СООО "Белвест", 27 торговых организаций, а также научно-технический центр ООО "Лацит". В соответствии с указом №278 ООО "Группа Белвест" обязуется сохранить профиль деятельности по производству обуви и нарастить его ежегодный объем до уровня не менее 3 млн пар, инвестировать за период до 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО "Белвест" не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей, а также сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников на уровне не ниже, чем в январе 2019 года.-0-