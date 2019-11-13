Сотрудничество антимонопольных органов помогает конкуренции на глобальных рынках - Колтович

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество антимонопольных органов помогает обеспечить конкуренцию на глобальных рынках. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович на международной конференции "Развитие конкуренции на отраслевых рынках", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и румынский Совет по конкуренции подписали меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики. Аналогичный меморандум планируется заключить в этот день и с австрийским Федеральным конкурентным ведомством.

"Это не пустые документы, они наполнены действиями, потому что при проведении различного рода расследований мы опираемся на них и работаем с нашими коллегами. Сегодня в глобальном мире без взаимодействия антимонопольных органов просто невозможно доказывать нарушения и обеспечивать соблюдение правил конкуренции на глобальных рынках",- считает Владимир Колтович.

По словам министра, за 9 месяцев МАРТ рассмотрел более 390 заявлений о возможном нарушении антимонопольного законодательства. В ряде случаев установлены факты нарушения - причем не только бизнесом, но и госорганами. Владимир Колтович напомнил, что для адвокатирования конкуренции были введены "мягкие" механизмы - предупреждение и предостережение, их применение помогает избежать нарушений законодательства.-0-