Совет ЕЭК достиг договоренности о внедрении маркировки молочной продукции в ЕАЭС

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии достиг принципиальных договоренностей о введении маркировки отдельных видов молочной продукции по мере готовности государств - членов Евразийского экономического союза, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Обсуждение конкретных сроков, не ранее которых может быть введен запрет на оборот немаркированных товаров, в настоящий момент завершается", - проинформировал представитель торгового блока.

По данным Алексея Ашихмина, Россия уже заявила о готовности введения маркировки на отдельные виды молочной продукции, предполагаемые даты внедрения закреплены в проекте постановления правительства РФ. Так, согласно проекту, проходящему этап общественного обсуждения, обязательную маркировку молока, сливок и мороженого со сроком хранения более 28 суток предполагается ввести в России с 20 января 2021 года. В отношении продукции меньшего срока годности, а также сгущенки, масла, сыра и творога маркировка может быть введена с 1 июля 2021 года. Что касается пахты, йогурта и кефира, то эта продукция может начать маркироваться в обязательном порядке с 1 октября 2021 года. Как ожидается, окончательное решение по этапам внедрения маркировки будет принято Россией в ноябре.

"Расширение линейки маркируемых товаров влечет за собой дальнейшее сокращение серой продукции и фальсификата на рынке союза. А это, с учетом социальной значимости молочной продукции, позволит лучше обеспечивать безопасность и защиту прав наиболее уязвимых категорий граждан", - заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу 29 марта 2019 года. Оно является рамочным документом, определяющим основные правила введения единой маркировки в отношении согласованной группы товаров на территории союза. Одновременно соглашение определяет порядок введения маркировки: либо на территории всего союза, либо на национальном уровне (только после рассмотрения Советом ЕЭК предложения о введении маркировки на всей территории союза и в случае, если Советом ЕЭК не принято единогласного решения о введении маркировки на территории ЕАЭС), либо на территории двух и более государств-членов при наличии договоренности введения по единым правилам.-0-