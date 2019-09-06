Совет ЕЭК обсудит 9 сентября распределение таможенных пошлин и устранение препятствий на рынке ЕАЭС

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет 9 сентября в Москве, Беларусь на нем представит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
К обсуждению запланировано 25 вопросов внешнеторговой, финансовой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.
Особое внимание будет уделено подготовке к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 1 октября. Совет ЕЭК обсудит вопросы, планируемые к рассмотрению главами государств, и по итогам одобрит повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета.
В числе наиболее важных вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов Евразийского экономического союза, о ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, гармонизации законодательства в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами, об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2020 год.
Кроме того, будет рассмотрен ход выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.-0-