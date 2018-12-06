Совет ЕЭК одобрил Договор о товарных знаках в ЕАЭС

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в Санкт-Петербурге одобрил Договор о товарных знаках в Евразийском экономическом союзе. Документ заработает после 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Договор направлен на создание новой системы регистрации товарных знаков ЕАЭС и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС (НМПТ), - пояснили в пресс-службе. - Если сейчас правообладателям приходится регистрировать товарные знаки в пяти странах, то договор даст им возможность делать это один раз в любом из ведомств интеллектуальной собственности государств союза. Таким образом, заявитель будет получать единый охранный документ, а вся информация о зарегистрированных товарных знаках и НМПТ будет содержаться в единых реестрах союза".

"Договор о товарных знаках ЕАЭС вводит более простую, ускоренную и дешевую процедуру регистрации. Действовать он начнет после 2020 года, когда будут приняты необходимые инструкция, правила реализации общего процесса и технологические документы", - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. Он добавил, что договор позволит защитить правообладателей от недобросовестных конкурентов и повысит инвестиционную привлекательность союзного рынка.-0-