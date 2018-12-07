Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о прослеживаемости товаров в ЕАЭС

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар -БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Соглашение определяет порядок функционирования механизма прослеживаемости. В основе механизма лежит документальный учет товаров путем создания в каждой из стран союза информационной системы, которая будет аккумулировать необходимые для прослеживаемости сведения из товаросопроводительных документов", - пояснили в ЕЭК.

Документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, добавили в пресс-службе.-0-