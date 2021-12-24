Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о складских свидетельствах на сельхозпродукцию

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня одобрил проект соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в Евразийском экономическом союзе складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Документ направлен на формирование практики обращения складских свидетельств в союзе и предусматривает их взаимное признание государствами ЕАЭС на основе унифицированных требований в этой сфере, - пояснила Ия Малкина. - Соглашением устанавливаются единые подходы к обращению и погашению складских свидетельств, требования к типовому публичному договору хранения, предоставлению складу права выпуска (выдачи) складских свидетельств. В документе также зафиксированы направления обеспечения государственного контроля в этой области, а также обязательные сведения, которые должны содержаться в складском свидетельстве".

Официальный представитель ЕЭК добавила, что проект соглашения направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.-0-