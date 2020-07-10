Совет ЕЭК одобрил проект соглашения об упрощении транзита в ЕАЭС

10 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза планируют подписать соглашение по упрощению действующей в ЕАЭС системы транзита товаров для случаев, когда должно быть предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей. Распоряжение о направлении проекта соглашения в государства - члены ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, принял сегодня Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Основной целью соглашения является создание более комфортной системы обеспечения уплаты таможенных платежей при таможенном транзите, - пояснили в ЕЭК. - Документ регулирует два блока вопросов. Первый предусматривает возможность применения упрощений для декларантов, имеющих опыт работы с генеральным обеспечением при совершении транзитных перевозок и отвечающих установленным критериям. Такие декларанты смогут предоставлять обеспечение в меньшем, чем обычно, размере. Снижение суммы может составить 20% или 30% в зависимости от соблюдения ряда условий".

Второй блок направлен на развитие поручительства как одного из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Он определяет общие условия признания поручителей национальными гарантами и предусматривает применение для них упрощений на сумму от 10% до 100% от размера финансовой гарантии. Заложенный в соглашении льготный механизм обеспечения позволит снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности при совершении транзитных перевозок в рамках ЕАЭС.

"Отметим, что соглашение является одним из наиболее проработанных странами и Комиссией таможенных документов с учетом того, что работа над ним ведется с 2015 года в соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета. Сейчас она подошла к своему логическому окончанию", - добавили в ЕЭК.-0-