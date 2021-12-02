Совет ЕЭК поддержал перенос ввода техрегламента ЕАЭС на алкоголь на 2024 год

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии поддержал перенос ввода техрегламента ЕАЭС на алкоголь на 2024 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Предложение внесла российская сторона. Сначала члены совета решили отложить решение вопроса, но после дополнительной дискуссии поддержали инициативу России.
Техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции утвержден в декабре 2018 года и должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. Теперь он начнет действовать с 1 января 2024 года.
Заседание Совета ЕЭК состоялось сегодня в Москве в очном формате на площадке второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. В мероприятиях принял участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.-0-