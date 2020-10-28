Совет ЕЭК подготовит проекты решений Высшего Евразийского экономического совета и межправсовета

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 30 октября намерен подготовить пакет проектов решений Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Члены Совета ЕЭК планируют обсудить проекты решений Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС; об изменениях в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в ЕАЭС; о реализации ст.1.3 временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - проинформировали в пресс-службе.

В числе проектов распоряжений и решений Евразийского межправительственного совета, которые также будут рассматриваться на заседании Совета ЕЭК, план мероприятий, необходимых для функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в ЕАЭС, вопросы определения страны происхождения товаров для государственных (муниципальных) закупок.

"Намечено обсудить вопросы стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года, требующие дополнительной проработки, а также изменения в дорожную карту по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, предполагается внести изменения в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и единый таможенный тариф ЕАЭС, а также в перечень чувствительных товаров в отношении продукции для кожевенно-обувной промышленности и отдельных видов органических химических соединений. Будет представлен ход устранения барьеров на внутреннем рынке союза".

"Члены Совета ЕЭК утвердят проект повестки дня заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного на декабрь", - добавили в пресс-службе.-0-