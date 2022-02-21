Совет ЕЭК расширил перечень товаров для госзакупок в ЕАЭС

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии внес дополнения в приложение к правилам определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перечень товаров, которые включаются в евразийский реестр, дополнен еще 12 позициями, - сказала Ия Малкина. - Среди новых товаров - отвалы бульдозеров, машины для смешивания и обработки грунта, велосипеды, автолесовозы, пожарные транспортные средства, контейнеры, радиаторы и т.д.".

Представитель ЕЭК напомнила, что правила определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок позволяют обеспечить равный доступ к госзакупкам в ЕАЭС поставщикам из всех стран союза.-0-