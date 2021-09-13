Совет ЕЭК рассмотрит проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза пройдет 14 сентября, в его повестке - 32 вопроса. Об этом проинформировала на своей странице в Facebook официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Комиссия вносит на рассмотрение проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, - рассказала Ия Малкина. - В перспективе применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в союзе. Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы систем отслеживания, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении".

Также в повестке - вопросы в области налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товаров для личного пользования, финансирование промышленной кооперации в ЕАЭС, а также общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. "Комиссия представит на рассмотрение технические регламенты ЕАЭС "О безопасности высоковольтного оборудования", "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и изменения в некоторые уже действующие техрегламенты союза, - отметила официальный представитель ЕЭК. - Совет ЕЭК обсудит применение в ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", а также изменения в методику оценки состояния конкуренции и в порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках".

Будет представлен доклад по итогам реализации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. "Также планируется рассмотреть проекты документов для представления Евразийскому межправсовету и Высшему Евразийскому экономическому совету", - добавила Ия Малкина.-0-