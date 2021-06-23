Совет ЕЭК рассмотрит цифровые решения в сферах перевозки товаров и перемещения граждан в ЕАЭС

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 25 июня, в его повестку включены 25 вопросов. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Повестка насыщенная, 25 вопросов. Вице-премьеры рассмотрят ход работы над проектом соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, а также по устранению барьеров на внутреннем рынке; вопрос активизации сотрудничества в авиастроении. Ожидается, что совет примет решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС", - отметила Ия Малкина.

Также в повестке - вопрос применения цифровых технологий для обеспечения свободы перемещения граждан стран ЕАЭС с целью предотвращения распространения COVID-19, тема совершенствования порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территории государств ЕАЭС, и разграничения полномочий между антимонопольными органами стран союза и ЕЭК.

"Предполагается, что Совет ЕЭК внесет изменения в правила надлежащей производственной практики ЕАЭС, в технический регламент "О безопасности пищевой продукции", в методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках, в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок", - добавила Ия Малкина.-0-