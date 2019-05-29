Совет ЕЭК снял ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС алкоголя и табака в личных целях

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) снял ограничения на вывоз алкогольной и табачной продукции за рубеж физическими лицами, достигшими 18-летнего возраста, в личных целях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сейчас алкогольная продукция в количестве, превышающем 5 л, при вывозе с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами не признается товаром для личного пользования, и ее перемещение регулируется правилами, предусмотренными для торгового оборота (в том числе с необходимостью осуществлять ее таможенное декларирование с применением декларации на товары для помещения такой алкогольной продукции под таможенные процедуры), - пояснили в пресс-службе. - Для табака же действуют лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 г".

Решение Совета ЕЭК о снятии действующих ограничений вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования. После вступления решения в силу руководствоваться при вывозе алкогольной и табачной продукции за рубеж в качестве подарков, сувениров и для личных целей нужно будет исключительно нормами ввоза страны прибытия, подчеркнули в ЕЭК.-0-