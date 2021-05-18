Совет ЕЭК утвердил инструкцию к договору о товарных знаках в ЕАЭС

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил инструкцию к договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета ЕЭК помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инструкция содержит правила реализации норм, установленных договором. Среди них: требования к оформлению и порядок подачи заявок; порядок проведения экспертизы заявленных обозначений; порядок регистрации; порядок ведения единых реестров; порядок информационного взаимодействия национальных патентных ведомств между собой и с ЕЭК", - отметила Ия Малкина.

Кроме того, Совет ЕЭК утвердил перечень видов юридически значимых действий при регистрации, правовой охране и использовании этих объектов интеллектуальной собственности, а также ставок пошлин за совершение таких действий. "На их основе каждое из государств союза установит размеры пошлин, подлежащих уплате заявителями", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Заседание Совета ЕЭК состоялось онлайн. Беларусь на нем представлял вице-премьер Игорь Петришенко.-0-