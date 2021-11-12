Совет ЕЭК утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил новый порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Определена продукция, при ввозе которой необходимо представлять в таможенные органы документы об оценке соответствия, - пояснили в пресс-службе. - Перечислены документы, необходимые таможенному декларанту для подтверждения мер техрегулирования. С шести до четырех сокращен перечень таможенных процедур, при помещении под которые таможенные органы требуют документы об оценке соответствия".

Для обеспечения прослеживаемости в цепочке декларант - изготовитель - заявитель при ввозе продукции серийного производства порядком ограничен перечень лиц, которые могут использовать документы об оценке соответствия такой продукции при таможенном декларировании. Это позволит таможенным органам контролировать ввоз небезопасной продукции на территорию ЕАЭС.

Для таможенных процедур, предусмотренных порядком, установлен ряд исключений, которые применяются при ввозе определенных категорий товаров или в специальных целях. В таком случае представление таможенным органам документов об оценке соответствия не требуется.

"Инструменты контроля внешнего контура союза, заложенные в документе, позволят максимально эффективно предотвратить попадание на внутренний рынок союза опасной продукции из третьих стран, - отметили в ЕЭК. - При этом добросовестные участники рынка не будут перегружены избыточными мерами таможенного контроля".

Разработка новой редакции порядка велась с учетом правоприменительной практики действующего положения порядке ввоза, для его приведения в соответствие с Договором о ЕАЭС и Таможенным кодексом ЕАЭС.-0-