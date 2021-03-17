Совет Федерации ратифицировал протокол о реструктуризации кредита для БелАЭС

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламент России завершил ратификацию протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года. Сегодня документ прошел одобрение в верхней палате парламента - Совете Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее, 10 марта, протокол был ратифицирован Госдумой России.

Данный протокол был подписан в Москве 14 июля 2020 года. Он закрепляет пересмотренные по инициативе белорусской стороны условия возврата кредита в связи со снижением мировых цен на нефть и газ, а также переносом срока ввода в эксплуатацию энергоблоков, что повлекло снижение доходности и увеличение срока окупаемости атомного проекта. Протокол содержит следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022-го; перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года; замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

При ратификации документа в верхней палате парламента России отмечалось, что по состоянию на 1 марта текущего года было использовано средств кредита на сумму $4,7 млрд из $10 млрд, предусмотренных на строительство Белорусской АЭС. По данным правительства России, общая ориентировочная стоимость строительства составит порядка $6 млрд. Просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют.-0-