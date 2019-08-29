Совет по развитию предпринимательства и пленум ВС рассмотрят применение налогового законодательства

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства и пленум Верховного суда на заседаниях в этом году рассмотрят вопросы применения налогового законодательства, сообщил заместитель председателя, председатель судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Юрий Кобец во время круглого стола "Отдельные вопросы применения законодательства при проверке законности действий контролирующих органов", передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале октября на площадке Верховного суда пройдет заседание Совета по развитию предпринимательства по теме налогового законодательства. Кроме того, обобщив и проанализировав судебную практику, пленум Верховного суда в декабре обратится к теме рассмотрения судами экономических и гражданских дел, связанных с применением налогового законодательства. Такой комплексный подход, по нашему мнению, обеспечит единообразное применение законодательных норм при безусловном соблюдении принципа презумпции добросовестности субъектов хозяйствования", - сказал Юрий Кобец.

Заместитель председателя Верховного суда отметил, что развитие предпринимательской инициативы, стимулирование деловой активности является стратегической задачей, определяющей настоящее и будущее страны. "Вектор либерализации белорусской экономики, заданный главой государства, в настоящее время диктует логику принимаемых нами решений. Уже реализованы меры законодательного характера, направленные на декриминализацию целого ряда экономических преступлений, внесены существенные изменения в Кодекс об административных правонарушениях, призванные обеспечить соразмерность ответственности характеру правонарушения и степени причинения вреда. Правоприменительная практика трансформируется исходя из презумпции добросовестности субъектов хозяйствования. С учетом этого абсолютно закономерной была отмена указа №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств". Это один из этапов реализации задачи придания налоговому законодательству характера, стимулирующего деловую инициативу и добросовестное исполнение налоговых обязательств. Вместе с тем очевидно, что проблема уклонения от уплаты налогов не решается исключительно одними призывами и социальной рекламой. Президент на совещании 20 августа обратил внимание на то, что правоприменители в первую очередь обязаны обеспечить презумпцию невиновности и в то же время должен работать принцип неотвратимости наказания", - подчеркнул он.

В настоящее время в Беларуси на законодательном уровне не закреплено понятие добросовестности налогоплательщика, потому очень важны единые подходы правоприменителей в понимании этого понятия. Они были сформулированы в ходе совместной работы Верховного суда с заинтересованными государственными органами. Во-первых, субъект предпринимательской деятельности вправе использовать различные режимы налогообложения. Во-вторых, формальные нарушения порядка составления первичных учетных документов не являются основанием для корректировки налоговой базы налогоплательщика при отсутствии доказательств того, что он стремился к необоснованному получению налоговой выгоды. В-третьих, субъект предпринимательства не должен нести ответственности за действия третьих лиц. Кроме того, в отношении добросовестных налогоплательщиков не применяется корректировка налоговой базы из-за взаимоотношений с контрагентом, чья деятельность добросовестной не была, если не доказано, что они действовали сообща в целях необоснованной минимизации своих налоговых обязательств. А контролирующие (надзорные) органы должны обеспечить прозрачность подхода к применению 4-го пункта 33-й статьи Налогового кодекса, регулярно информировать бизнес о допустимых условиях налоговой оптимизации. "Реализация этих подходов будет обеспечена экономическими судами как при рассмотрении экономических споров, так и при проверке законности актов и действий контролирующих (надзорных) органов. Учитывая, что указ №488 утратил свою силу, дальнейшая судебная практика будет строиться исключительно с учетом современного регулирования соответствующих правоотношений", - обратил внимание Юрий Кобец.

Как сообщалось, по закону от 9 января 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь" в Уголовный кодекс внесены изменения и дополнения, которые вступили в силу 19 июля 2019 года. В частности, исключена уголовная ответственность за деяния, предусмотренные прежней редакцией УК: нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси (ст.224), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.232), лжепредпринимательство (ст.234), нарушение антимонопольного законодательства (ст.244), дискредитация деловой репутации конкурента (ст.249). Кроме того, произведена частичная декриминализация такого преступления, как незаконная предпринимательская деятельность (ст.233 УК). Сейчас не предусмотрена уголовная ответственность за предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном порядке.-0-