Совет Республики дал согласие на назначение трех членов правления Нацбанка

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики дали согласие на назначение членами правления Национального банка Беларуси Елены Машниной, Дениса Горегляда и Дмитрия Мурина, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый из них прошел долгий путь в банковской сфере и достоин того, чтобы занимать пост члена правления Национального банка, отметила, отвечая на вопросы журналистов, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец.

Так, начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина назначена на второй срок. Денис Горегляд - начальник главного управления операций на финансовых рынках, Дмитрий Мурин - начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа.

Совет Республики дал согласие на назначение Президентом членов правления Национального банка в соответствии с законом о Национальном собрании. В повестке дня внеочередной сессии верхней палаты парламента также ратификация ряда международных договоров. В их числе исполнительная программа между правительствами Беларуси и Египта о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования, соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ЕАЭС. Кроме того, сенаторы приняли решение о проведении совместного заседания палат белорусского парламента для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.-0-