Совместные меры по пресечению распространения заболеваний растений предпримут в ЕАЭС

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза договорились применять скоординированные меры по пресечению заноса и распространения по территории Евразийского экономического союза трех заболеваний растений: коричневой морщинистости плодов томата, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, такая договоренность достигнута на заседании Евразийского межправительственного совета 29-30 апреля в Казани, в котором принимал участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"В результате проработки вопроса Евразийской экономической комиссией стороны сошлись во мнении, что необходимо осуществлять контроль за наличием этих вирусов в семенах, рассаде и плодах, - отметили в пресс-службе. - Это позволит обеспечить фитосанитарную безопасность территории Евразийского экономического союза".

Кроме того, межправсовет поручил ЕЭК во взаимодействии со странами ЕАЭС проработать порядок согласованного оперативного реагирования государств на появление новых вредных организмов, отсутствующих в едином перечне карантинных объектов союза.-0-