Совмин на год продлил срок привлечения китайского кредита на инфраструктуру "Великого камня"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров продлил на один год, до 2021 года, срок привлечения кредита Экспортно-импортного банка Китая. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 ноября 2020 года №632, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о кредите в размере $170 млн для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой зоны северной площадки территории первоочередного освоения Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Изначально кредит привлекался до 2019 года, затем срок продлевался до 2020-го.-0-