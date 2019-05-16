Совмин одобрил проекты документов о займах МБРР и ЕИБ для инвестпроекта на 156 млн евро по коммунальным услугам

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашения о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития и договора о финансировании между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком. Это предусмотрено постановлением правительства №292 от 13 мая 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Проекты одобрены в целях привлечения в 2019-2025 годах займа Международного банка реконструкции и развития в размере 90 млн евро сроком на 15 лет и займа Европейского инвестиционного банка в размере 66 млн евро сроком на 31 год для финансирования инвестиционного проекта "Повышение эффективности и качества коммунальных услуг".

Совет Министров уполномочил Министерство жилищно-коммунального хозяйства на проведение переговоров по проектам соглашения и договора, разрешив при необходимости вносить в них изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание данных документов при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщалось, кредитные соглашения по проекту "Повышение эффективности и качества коммунальных услуг" на 156 млн евро планируется подписать в текущем году. Проект предполагает модернизацию 25 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство трех региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в этой сфере, направленных на существенный рост объемов сбора, переработки и вовлечения в новый хозяйственный оборот всех видов отходов и вторичных материальных ресурсов. Включенные в проект объекты расположены во всех областях Беларуси и являются социально значимыми для конкретных районов и населенных пунктов. Ожидается также, что реализация проекта позволит увеличить число граждан, обеспеченных централизованным водоснабжением улучшенного качества.-0-