Совмин определил, как будут формироваться списки неплатежеспособных сельхозорганизаций для финоздоровления

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок формирования перечней неплатежеспособных сельхозорганизаций, подлежащих финансовому оздоровлению, определен правительством. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 декабря 2018 года №91, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В перечень могут включаться сельхозорганизации, у которых на 1 октября 2018 года, а в последующие годы на 1 января неплатежеспособность приобретает или имеет устойчивый характер.

Перечень утверждается облисполкомом по предложениям рай-, горисполкомов до 7 апреля 2019 года и в последующие годы актуализируется по результатам предыдущего года до 1 июля одновременно по всем организациям области.

Для формирования перечня на заседании комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) при рай-, горисполкоме рассматриваются результаты финансово-хозяйственной деятельности неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций независимо от формы собственности.

Сельхозорганизация, не восстановившая платежеспособность по итогам реализации бизнес-плана, должна быть исключена из перечня.

Следует отметить, что повторное включение сельскохозяйственных организаций в перечень не допускается.

Постановление вступает в силу с 7 января 2019 года.-0-