Совмин определил перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 23 апреля №249, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Всего в перечень включено 16 банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Белвнешэкономбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), Минский транзитный банк, Технобанк, Белорусский народный банк, Белорусско-швейцарский банк "БСБ Банк", Абсолютбанк, Банк "Решение".

Постановление вступает в силу с 7 мая 2021 года.-0-