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Экономика
04 января 2021, 10:47

Совмин определил порядок проведения операций и обработки данных в межбанковской системе идентификации

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил порядок проведения операций и обработки данных в межбанковской системе идентификации (МСИ). Это предусмотрено постановлением Совмина №773 от 30 декабря 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Пользователь МСИ проводит операции с согласия клиента, его представителя на получение, передачу, сбор, обработку, накопление, хранение, распространение, предоставление и использование данных, в том числе биометрических, с применением программно-аппаратных средств и технологий. Клиент должен быть информирован в доступной форме о сроке действия согласия на обработку данных, их составе, целях обработки, лицах, получающих доступ к данным, и иных условиях. Согласие клиента на обработку данных действует до окончания установленного срока или до момента отзыва клиентом.

Использование программно-аппаратных средств и технологий при выполнении операций пользователем МСИ возможно в случаях идентификации клиента, в том числе удаленной, а также аутентификации, формирования или подписания документов в электронном виде. Постановлением определены условия, которые должны быть соблюдены при данных процедурах.

Документ вступил в силу после официального опубликования.-0-

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