Совмин разрешил "Белэксимгаранту" заключить договоры добровольного страхования экспортных рисков

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило "Белэксимгаранту" заключить новые договоры добровольного страхования экспортных рисков. Соответствующее постановление Совета Министров от 26 июня 2020 года №375 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Белэксимгаранту" разрешено заключить с "Промагролизингом" договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта, заключенного между "Промагролизингом" и "МАЗ-РУС" (Российская Федерация).

С Банком развития "Белэксимгарант" заключит договоры добровольного страхования риска невозврата или просрочки возврата экспортного кредита, предоставленного этим банком "Торговому дому БМЗ-Балтия" (Литва), для предварительной оплаты и расчетов за реализованную БМЗ продукцию.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-