Совмин реструктуризирует задолженности по кредитам "Полесья" и Светлогорского ЦКК

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров реструктуризирует задолженности по кредитам ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" и ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". Это предусмотрено постановлением Совмина от 17 февраля 2021 года №94, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, задолженность ОАО "Полесье" перед Белагропромбанком по процентам и пеням в размере Br5,7 млн будет реструктуризирована путем увеличения уставного фонда пинского предприятия на данную сумму. 228 тыс. акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью Br25 каждая будет передано в собственность банка.

Что касается ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат", то там речь идет о просроченных процентах на общую сумму Br7 936 476,51. В данном случае Белагропромбанк получит 793 647 651 акций дополнительного выпуска стоимостью Br0,01 каждая.-0-