Совмин скорректировал размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров скорректировал размер компенсаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и упаковки при условии их обезвреживания или использования. Соответствующее постановление от 29 июля 2020 года №441 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В отдельную категорию выделены компенсации расходов по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц. Компенсация за отходы бумаги и картона составляет Br150 за тонну, стекла - Br180, ПЭТ-бутылок - Br250.

Появилась также категория отходов, которые получены в результате сортировки коммунальных отходов или собраны в местах временного хранения, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями. В этом случае компенсация за тонну бумаги и картона составит Br150, стекла - Br140, ПЭТ-бутылок - Br150.

Постановление устанавливает размеры компенсации за отходы электрического и электронного оборудования: от Br625 до Br815 за тонну в зависимости от габаритов. Компенсация за отработанные моторные и смазочные масла составляет Br100 за тонну, изношенные шины, покрышки и резиновые камеры - Br150 за тонну, ртутные лампы - Br1,1 за штуку, люминесцентные трубки и ртутные термометры - 83 копейки за штуку, отработанные элементы питания - Br5,5 тыс. за тонну. Размер компенсации расходов по сбору упаковки из стекла, предназначенной для многократного применения, при условии повторного использования составляет 2 копейки за штуку.

Определен также размер компенсации производителям продукции, применяющим типы упаковки, способствующие достижению целей ресурсобережения, охраны окружающей среди и экологической безопасности. Он составляет 10 копеек как за одну стеклянную бутылку от 0,5 л до 1 л для розлива молока, так и за одну стеклянную бутылку емкостью от 0,33 л до 0,5 л для розлива негазированной питьевой воды.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2020 года.-0-