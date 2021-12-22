Совмин установил порядок формирования и ведения реестра административных процедур

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 21 декабря 2021 года №735 утверждено положение о порядке формирования и ведения реестра административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Реестр представляет собой государственную информационную систему, содержащую данные об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, обеспечивающую предоставление сведений из реестра по запросу посредством сети интернета через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС).

Согласно положению, формирование реестра осуществляется в виде электронной базы данных.

Принципы формирования и ведения реестра - полнота и достоверность содержащихся в нем сведений, открытость и доступность их для всеобщего ознакомления, информационное взаимодействие с другими государственными информационными ресурсами (системами), а также автоматизация формирования реестра.

В реестр включаются краткое описание административной процедуры, сведения о ней и порядке ее осуществления, наименование, место нахождения, режим работы уполномоченного органа, график приема представителей субъектов хозяйствования, иная имеющаяся контактная информация, а также требования к документам, предоставляемым для осуществления административной процедуры и др.

Оператором реестра определен Национальный центр электронных услуг.

Правовой акт принят в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2021 года №240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования".

Основные положения постановления вступают в силу с 27 марта 2022 года, иные - после его официального опубликования.-0-