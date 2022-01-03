Совмин установил порядок формирования и ведения реестра рекламораспространителей

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о государственном информационном ресурсе "Реестр рекламораспространителей". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №779 от 30 декабря 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Положением устанавливаются порядок формирования Реестра рекламораспространителей, состав включаемых в него сведений, а также порядок взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций по вопросам его ведения.
Реестр формируется на основе сведений, представляемых рекламораспространителями, и ведется Министерством антимонопольного регулирования и торговли во взаимодействии с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции выявление фактов нарушения рекламораспространителем законодательства о рекламе, средствах массовой информации, противодействии экстремизму.
В реестр включаются следующие сведения о рекламораспространителе: полное наименование или фамилия, собственное имя, отчество; учетный номер либо идентификационный код (номер) плательщика или его аналог в стране регистрации рекламораспространителя; название и вид средства массовой информации, выпуск и производство которого осуществляет рекламораспространитель.
Постановление вступило в силу с 1 января.-0-